Daphne Bunskoek, die sinds dertien jaar samen is met haar vriend Wessel van Diepen, heeft nog nooit ruzie met hem gehad. Volgens de presentatrice komt dat doordat zij elkaar alles gunnen.

"Ik heb gemerkt dat als je heel lief voor elkaar bent, de liefde alleen maar groeit", aldus de 44-jarige Bunskoek in gesprek met Margriet.

"Ik heb weleens een relatie gehad waarin werd geschreeuwd en gescholden, maar daardoor ging er elke keer een stukje van de liefde dood. Voor sommige mensen werkt dat misschien, die hebben dan fantastische goedmaakseks, maar bij mij maakt zo'n ruzie iets kapot."

Omdat het koppel elkaar naar eigen zeggen alles gunt, blijven conflicten in hun relatie uit. "Als ik vertel dat ik twee weken met een vriendin op vakantie ga, zegt Wessel: 'Leuk, liefje, veel plezier.' Nooit: 'O, en ik dan?'"

Producent Van Diepen (51) vindt het ook prima dat Bunskoek met al haar exen - eerder had ze relaties met zanger Daniël Lohues en Jeroen Pauw - bevriend is gebleven. "Dat zijn allemaal leuke, belangrijke mannen in mijn leven. Onze relaties zijn niet verbroken omdat we een hekel aan elkaar kregen, maar omdat we allebei een andere weg wilden inslaan."

Bunskoek vindt band met stiefdochter 'heel waardevol'

In het interview vertelt de 5 Uur Live-presentatrice ook een goede band te hebben met Van Diepens dochter India, die hij kreeg met presentatrice Irene van der Laar.

"Ik heb me altijd gerealiseerd dat mijn aandeel in India's leven een bonus is. Ze heeft al een vader en moeder, wat ik met haar doe is extra. Maar dat neemt niet weg dat ik mijn band met haar heel waardevol vind."