Lauren Verster heeft jarenlang de wereld afgereisd voor haar verschillende televisieprogramma's, maar inmiddels wil de presentatrice niet meer reizen. Sinds de geboorte van haar dochter Leentje werkt ze liever in Nederland.

"Ik wil niet meer naar het buitenland, want ik heb heel mijn leven gereisd. Ik ben niet anders gewend dan zes dagen per week op pad te zijn, een dag thuis en weer weg. Ik ben zielsgelukkig nu ik in Nederland ben. Heerlijk", aldus Verster, die haar nieuwe programma Ik wil een Kind in eigen land maakte, in gesprek met De Telegraaf.

De 38-jarige presentatrice werd in januari voor het eerst moeder en merkt dat ze sindsdien ontzettend is veranderd. Aan het einde van de dag wil Verster graag haar dochter nog even zien en als dat niet gaat, vindt ze dat vreselijk. "Ik wil haar gewoon in bed kunnen leggen. Dat is ontzettend belangrijk in mijn leven."

Verster zegt niet anders te hebben verwacht van het leven als moeder. "Gelukkig ben ik een echte moeder geworden."