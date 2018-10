De in juni doodgeschoten rapper XXXTentacion heeft voor zijn dood toegegeven dat hij zijn ex-vriendin mishandelde en negen mensen had neergestoken. De opname werd in het geheim gemaakt en zou uit 2016 dateren.

De twintigjarige Jahseh Onfroy, zoals XXXTentacion eigenlijk heet, was op het moment van zijn overlijden in afwachting van het begin van een rechtszaak. Hij was aangeklaagd voor huiselijk geweld, intimidatie en het beïnvloeden van getuigen, schrijft Pitchfork, dat het audiofragment in handen heeft. De rapper ontkende alle beschuldigingen.

De openbaar aanklager dacht met het audiofragment het bewijs in handen te hebben. De opname zou zijn gemaakt rond zijn arrestatie in oktober 2016 nadat hij werd beschuldigd van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Te horen is hoe de rapper over de vrouw, van wie hij dacht dat ze vreemd ging, praat.

'Ze hebben het over drie gewonden, maar het waren er acht'

XXXTentacion zegt onder meer dat hij zijn vriendin aanviel en dat ze daarna doodsbang van hem werd. Ook zegt hij dat hij haar zal vermoorden als ze nog eens met zijn gevoelens speelt. Naast de bedreigingen heeft XXXTentacion het ook over een steekincident in Florida. "Ik ben in het nieuws vanwege een steekpartij. Ze hebben het over drie gewonden, maar het waren er acht", zegt hij. Ook geeft de rapper toe dat hij zijn ex-manager neerstak.

XXXTentacion werd in juni doodgeschoten in zijn auto voor de deur van een motordealer. De daders hadden het niet specifiek op hem gemunt. Na zijn overlijden heeft de rechter alle strafzaken rond zijn persoon laten vallen.