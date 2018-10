Jamie Lee Curtis kampte in het verleden met een verslaving aan pijnstillers. De actrice, vooral bekend van haar rol in Halloween, was tien jaar lang in een strijd met haar verslaving verwikkeld.

De 59-jarige Curtis mag zich gelukkig prijzen dat ze nog in leven is, vertelt ze aan People. "Ik liep voorop in de trend van opiaten. Tien jaar lang leefde ik van de drugs, van stelen en van samenzweren. Niemand die het wist. Helemaal niemand", zegt de actrice, die in die tijd ook pillen van haar oudste zus Kelly stal.

Curtis begon met gebruiken nadat ze in 1989 na een plastische ingreep opiaten voorgeschreven kreeg. Haar man Christopher Guest, met wie ze twee kinderen heeft, wist zelfs niet van haar verslaving. Op de dag dat ze naar een bijeenkomst ging, biechtte de actrice haar probleem op aan haar man.

De familie van Curtis kent een lange geschiedenis wat verslavingen betreft. Vader Tony Curtis gebruikte alcohol, heroïne en cocaïne, terwijl halfbroer Nicholas in 1994 zelfs stierf na een overdosis heroïne.