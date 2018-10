Martin Gaus, die als gevolg van een te hoge bloeddruk al enige tijd kampte met nierproblemen, heeft een nieuwe nier gekregen. De operatie is goed verlopen, bevestigt zijn vrouw Helly Gaus woensdag.

"Het is prima gegaan", vertelt ze aan Shownieuws. Haar man is inmiddels bijgekomen. "Nu is het afwachten of hij geen afstotingsverschijnselen krijgt, dus dat moeten ze onder controle houden."

De echtgenote van de voormalige Dierenmanieren-presentator vertelt dat de donornier afkomstig is van een vrouw die zij hebben opgeleid tot het trainen van in beslag genomen honden. "Ik neem aan, over een dag of tien, dat hij volkomen aanspreekbaar is."

In gesprek met De Telegraaf vertelde de 73-jarige Gaus dat zijn eigen nieren voor nog slechts 7 procent functioneren. "De laatste tijd voelde ik me steeds zwakker. Gelukkig kreeg ik afgelopen week het verlossende telefoontje van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Amsterdam en hoorde ik dat er een donornier beschikbaar kwam."