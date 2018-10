Koning Willem-Alexander is door koningin Elizabeth benoemd tot ridder in de Orde van de Kousenband (Most Noble Order of the Garter). Hij is de dertiende Oranje die deze hoogste Britse onderscheiding sinds 1612 heeft ontvangen.

Stadhouder prins Maurits was destijds de eerste en koningin Beatrix was in 1989 de op een na laatste. Koningin Elizabeth maakte de benoeming bekend tijdens koning Willem-Alexanders staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Ridders van de Orde van de Kousenband krijgen in St George's Chapel in Windsor een eigen bank in het koor, waarboven hun standaard en wapenschild worden bevestigd. De standaard van koningin Beatrix was bij de twee recente koninklijke huwelijken van prins Harry en zijn nicht prinses Eugenie duidelijk te zien.

Na het overlijden van een ridder wordt zijn of haar standaard plechtig weggehaald. Prins Friso en prinses Mabel waren aanwezig toen de standaard van de in 2004 overleden koningin Juliana naar beneden werd gehaald.

Koning Willem-Alexander komt waarschijnlijk volgend jaar juni naar Windsor om plechtig te worden geïnstalleerd in de Most Noble Order of the Garter, die in 1338 door de Engelse koning Edward III werd gesticht.

De ridderorde heeft slechts 24 leden naast prins Charles en koningin Elizabeth, die aan het hoofd staat. Buitenlandse vorsten worden niet meegerekend. Zij zijn supernumerary, oftewel boventallig.