De zangers Nick Schilder en Simon Keizer balen ervan dat zij ook buiten hun optredens als het duo Nick & Simon worden gezien. Regelmatig maken zij mee dat mensen denken dat zij ook in hun privéleven veel tijd met elkaar doorbrengen.

"Wij zijn helemaal niet veeleisend, maar als we op reis gaan willen we wel ieder een eigen hotelkamer", vertelt Schilder in een interview met Panorama. "Ook dat vinden veel mensen vreemd. Of in het vliegtuig. Ook al reizen we met een groep van vijftien of twintig man: wij worden altijd naast elkaar gezet."

Niet alleen vreemden maken deze vergissing, ook onder vrienden van de zangers bestaat deze misvatting. "Vaak komen wij wat later binnen vanwege een optreden. Dan heb je de hele werkweek op elkaars lip gezeten, maar dan staan er altijd twee vrije stoelen pal naast elkaar. Alsof ik altijd alleen maar met Simon wil praten."

Toen Schilder met zijn echtgenote een duomassage wilde boeken, leidde dit tot hetzelfde probleem. Toen de betreffende masseur de zanger vanwege de afspraak wilde bellen, belde ze Keizer. Ze had verondersteld dat Schilder met zijn zangpartner een massage wilde krijgen.

"Even later gaat mijn telefoon. 'Ik krijg Nick niet te pakken, maar jullie kunnen om twee uur terecht', hoor ik een vrouw zeggen", aldus Keizer. "Maar ik heb natuurlijk geen idee waar het over gaat. Zegt die vrouw: 'Ja, voor die duomassage, toch?' Dus ik bel Nick gelijk en zeg: 'Gast, ben jij wel helemaal lekker? Ik ga toch zeker niet met jou op een massagetafel liggen?'"