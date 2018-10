Een scholengemeenschap voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen kan rekenen op een flinke som geld van Sean 'Diddy' Combs. Diddy beloofde dinsdag 1 miljoen dollar aan Capital Preparatory Schools voor een nieuwe locatie in The Bronx in New York.

Het instituut biedt gratis onderwijs aan leerlingen op basisscholen en middelbare scholen. Sinds de oprichting van de scholen zijn volgens het bestuur 100 procent van de scholieren gaan studeren, zo meldt Variety.

De school heeft al een vestiging in Harlem, waar Diddy zelf vandaan komt. "Ik kom uit dezelfde omstandigheden waar deze kids elke dag in leven", aldus de rapper in een verklaring.

"Ik begrijp hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot goed onderwijs. Deze school geeft studenten met minder kansen de kennis om verantwoordelijke en betrokken burgers te worden. We leren de kinderen niet alleen te lezen en schrijven, we leren ze ook hoe ze het verschil maken en stellen hen in staat de leiders te worden van een nieuwe generatie."

Het is niet de eerste keer dat Diddy geld in onderwijs steekt. In 2016 richtte hij het Sean Combs Scholarship Fund op, een beurs waarmee studenten die zich dat niet kunnen veroorloven toch naar Harvard kunnen.