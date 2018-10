De vrouw van voetballer Luis Suárez is bevallen van hun derde kind, dat de naam Lauti heeft gekregen.

Dat maakte de 31-jarige Suárez bekend via Twitter. "Welkom Lauti, we zijn blij je bij ons te hebben", schrijft de aanvaller van FC Barcelona. "Het gaat goed met zijn moeder en hij is net zo blij als zijn broer en zus."

Suárez trouwde in 2009 in Amsterdam met zijn jeugdliefde Sofia Balbi. De Uruguayaan speelde destijds bij Ajax. Suárez en Balbi kregen in 2010 een dochter, genaamd Delfina, en in 2013 een zoon genaamd Benjamin.

Suárez speelt woensdag met FC Barcelona in de Champions League tegen Internazionale. De Spanjaarden zitten in dezelfde groep als PSV en hebben na twee duels zes punten. Dat geldt ook voor Inter.