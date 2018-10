De kledingwinkel van realityster Roy Donders in Tilburg is dinsdag ontruimd, nadat er een gaslek was ontstaan in het pand. Ook naastgelegen woningen en zaken zijn ontruimd.

Een deel van het Pieter Vreedeplein in Tilburg is afgesloten. Momenteel zijn netbeheerder Enexis, de politie en de brandweer bezig met de reparatie en ontruiming, meldt Omroep Brabant.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met Donders' zaak. Vorig jaar is er twee keer in de winkel ingebroken.