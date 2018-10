Prins Harry en zijn zwangere echtgenote Meghan Markle, die voornemens waren om in de lente van 2019 een bezoek te brengen aan de Verenigde Staten, zouden deze reis enkele maanden willen uitstellen. Reden hiervoor is de zwangerschap van Markle.

Het koppel zou nu in de herfst een bezoek brengen aan Amerika, melden bronnen aan TMZ. De 37-jarige Markle, die nu ruim twaalf weken zwanger is, verwacht in de lente haar eerste kind en zou daarna eerst aan het moederschap willen wennen voordat ze samen met prins Harry zo'n verre reis onderneemt.

Bronnen melden aan de entertainmentsite dat het koppel hun kindje, dan zo'n zes maanden oud, zal meenemen naar Amerika. Overigens is Markle nog steeds Amerikaans staatsburger wanneer zij haar voormalige thuisland bezoekt, stelt TMZ. Momenteel bevindt zij zich nog in het toelatingsproces om Brits staatsburger te worden. Het is niet bekend of Markle afstand gaat doen van haar Amerikaanse staatsburgerschap.

Dit weekend werd bekend dat Markle het de komende week tijdens haar huidige reis naar Australië, Nieuw-Zeeland, Tonga en Fiji rustiger aan doet. Het koninklijke paar is hier onder meer vanwege de Invictus Games, het internationale paralympische sportevenement. Prins Harry is initiatiefnemer van het evenement.