Nadia Poeschmann is vier maanden zwanger. Het 37-jarige model, dat afgelopen weekend trouwde in Parijs, en haar echtgenoot Michael Schor verwachten een meisje.

"Ontzettend bijzonder natuurlijk, dat gaf onze trouwdag extra glans", vertelt Poeschmann aan De Telegraaf.

Na de huwelijksceremonie gaf het stel een zogenoemde gender reveal party, waarbij het geslacht van de baby is onthuld. "In plaats van een bruidstaart hadden we gebakjes met roze vulling, want we krijgen een meisje."

Echtgenoot Schor (39) is Frans en eigenaar van een aantal crossfitgyms. Ondanks hun huwelijk en gezinsuitbreiding is Poeschmann niet van plan permanent in Frankrijk te gaan wonen.

"Ik ga niet alles in Nederland opgeven. Ik heb een eigen bedrijf, - State of Talent - ik ben dj, journalist en presentatrice. Dat kan ik niet zomaar in Frankrijk gaan doen", zegt Poeschmann.

Wel denkt ze na over nieuwe kansen in het land waar haar man vandaan komt. "Ik ben een moderne feministe, voor mij is het belangrijk dat ik financieel onafhankelijk blijf. Dat is ook de vrouw op wie hij verliefd is geworden: een hardwerkende journalist, die 's avonds ook nog plaatjes draait en van hot naar her gaat. Die identiteit wil ik niet kwijtraken."

Presentatrice verloofde zich afgelopen september

In april maakte Poeschmann bekend dat ze verloofd was. "Ik heb ook weleens niet meer geloofd in de liefde, me alleen gevoeld, gedacht dat ik 'over' zou blijven en 'koekoek', daar was je in een keer", schreef ze destijds.

Poeschmann werkt onder meer als model en presentatrice. Zo is ze reporter voor PowNews en presenteerde ze programma's voor MTV, RTL en SBS. In 2014 deed ze mee aan Expeditie Robinson.