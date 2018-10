Eva Jinek blijft de ambitieuze vrouw die ze altijd is geweest, ook nu ze moeder is, maar ze ziet haar werk wel in een ander perspectief sinds de komst van haar zoon.

"Ik heb nooit gedacht: ik doe die latenightshow een paar jaar, het is just a job, zo denk ik niet. Dat is niet veranderd sinds de baby, maar dat wát ik doe, dat zie ik meer in perspectief. Het is maar een televisieprogramma, niet een heel bestaan", aldus Jinek (40) in gesprek met De VARAgids.

De presentatrice, die tot in de achtste maand van haar zwangerschap doorwerkte, merkt dat televisie nu vrij ver weg voelt. Haar zoon Pax Valentijn werd in september geboren en ze ziet veel televisie, maar ze denkt regelmatig bij het nieuws "waar hébben we het over?". "Dat wordt trouwens al wel minder. Ik praat alweer tegen de tv."

Echt slapen is er nog niet bij voor Jinek, die vorige week de Sonja Barend Award won. "Een beetje. Niet echt. Ik had van tevoren alle boeken gelezen, ook over slaapgebrek. Ik dacht: ik heb tien jaar ochtenddiensten gedaan, ik weet echt wel hoe dat voelt. Voor het ochtendjournaal moest ik om 3.30 uur mijn bed uit. Dat zou toch de beste voorbereiding ever moeten zijn? Maar dit is toch anders."