Lady Gaga heeft haar transgenderfans een hart onder de riem gestoken op Twitter. Aanleiding waren vermeende plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om gender te gaan behandelen als vaststaande zaak, gebaseerd op geslachtskenmerken bij de geboorte.

"Alhoewel het vandaag misschien voelt alsof je niet gezien of gehoord wordt, weet dat dit niet de realiteit van de mensheid is", schrijft Gaga aan haar transgender volgers. "Dit laat weer een regering zien die wordt gedreven door onwetendheid."

De zangeres riep haar volgers op van zich te laten horen. "De overheid mag dan in een ander universum leven, wij als maatschappij en cultuur weten wie we zijn en wat de waarheid is, en we moeten samen onze stem laten horen zodat we ze kunnen leren over genderidentiteit."

Lady Gaga heeft altijd een grote fanschare gehad binnen de LHBTQ-gemeenschap. Dat is voor haar allesbepalend geweest, vertelde ze vorige maand bij de Noord-Amerikaanse première van A Star is Born op filmfestival TIFF.

"Ik grap soms dat achter elk vrouwelijk icoon, een homoseksuele man staat", aldus de zangeres. "Ik zou hier niet zijn zonder de homogemeenschap en wat zij me hebben geleerd over liefde, acceptatie en moed."