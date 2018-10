Sarah Silverman heeft haar excuses aangeboden aan één van de beschuldigers van Louis C.K. Enkele uren eerder was ze in een interview open over haar band met de comedian. Ze liet daarbij weten dat hij toen ze jonger waren weleens in haar bijzijn masturbeerde.

"Ik ga hier spijt van krijgen", zei Silverman al in het radioprogramma van Howard Stern, vlak voordat ze vertelde dat C.K. zichzelf weleens, met haar toestemming, bevredigde waar ze bij was. "We waren alleen vrienden. Soms wilde ik het zien. Het was gaaf. En soms zei ik: 'Nee, getver.' En dan haalden we pizza."

De comédienne benadrukt dat dit niet te vergelijken is met wat de beschuldigers van Louis C.K. hebben meegemaakt. Louis C.K. had zich in het bijzijn van deze vrouwen ongepast gedragen. "Ik praat dat niet goed, dus vat het niet zo op. Maar wij zaten in dezelfde positie, we waren gelijken."

Toch was een van beschuldigers, Rebecca Corry, boos over de uitspraken van Silverman. "Om het duidelijk te maken: C.K. had mij ook niets te bieden, ik was ook zijn gelijke op de dag dat hij besloot me lastig te vallen", schreef ze op Twitter. "Hij ontnam me een dag waar ik jaren voor had gewerkt en heeft nog steeds geen spijt."

Silverman reageerde daarop met excuses: "Het spijt me Rebecca. Dit is waarom ik me hier niet graag in meng. Ik kan niet met de pers spreken zonder ernaar gevraagd te worden. Maar dat klopt: jullie waren gelijken en wat hij heeft gedaan is niet oké."