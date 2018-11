Amy Schumer is zwanger. Het is het eerste kindje voor de Amerikaanse actrice en comedian en haar man Chris Fischer.

De 37-jarige Schumer liet het nieuws bekendmaken door de Amerikaanse journalist Jessica Yellin, van het platform News not Noise.

Zelf hintte de actrice ook al op het nieuws, door een foto van Meghan Markle en prins Harry te plaatsen met haar eigen hoofd en die van haar man er in gefotoshopt. Markle en Harry kondigden vorige week aan voor het eerst ouders te worden.

Schumer trouwde in februari met Fischer, nadat in november vorig jaar bekend werd dat ze verkering hadden. Wanneer het stel hun kindje verwacht, is niet bekend.

De Amerikaanse had voor haar relatie met de chefkok iets met de New Yorkse meubelmaker Ben Hanisch. Die relatie ging in mei vorig jaar uit.