Nadia Poeschmann is afgelopen weekend in Parijs getrouwd met haar vriend Michel.

"Nooit gedacht dat het zo kon lopen als je het mij eerder had gevraagd, maar wat een mooie dag waarop zoveel samenkwam", schrijft de 37-jarige Poeschmann bij een foto op Instagram.

In april maakte Poeschmann bekend dat ze verloofd was. "Ik heb ook weleens niet meer geloofd in de liefde, me alleen gevoeld, gedacht dat ik 'over' zou blijven en 'koekoek', daar was je in een keer", schreef ze destijds.

Poeschmann werkt onder meer als model en presentatrice. Zo is ze reporter voor PowNews en presenteerde ze programma's voor MTV, RTL en SBS. In 2014 deed ze mee aan Expeditie Robinson.