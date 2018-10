De moeder van Tara Reid is dit weekend na een ziekbed overleden. De actrice schrijft op Instagram dat het een van de meest hartverscheurende dagen van haar leven was.

"Mijn moeder Donna Reid is net gestorven. Mijn hart is gebroken. Wie ga ik nu elke dag bellen, wat moet ik nu?", aldus Reid naast de trouwfoto van haar ouders.

"Twee jaar geleden verloor ik mijn vader en ik heb nog nooit zoveel pijn gevoeld. Nu ben ik mijn moeder kwijt. Maar ik weet dat ze weer samen zijn. Mama en papa, ik hou van jullie. Rust zacht, jullie meisje Tara."

De 42-jarige actrice deelde afgelopen zomer een foto van de première van de laatste Sharknado-film, waarop ze met haar moeder poseerde. "Ik ben zo blij dat mijn moeder in staat was te komen", schreef ze bij de foto, waarop haar moeder in een rolstoel zat. "Ze is ontzettend ziek en komt net van de Intensive Care. Het is een heel moeilijk jaar geweest, ook met het overlijden van mijn vader. Dit betekende alles voor me."

Haar vader, Thomas Reid, overleed in december van 2016. "Mijn vader steunde me, hij was lief, sterk en mijn held", liet de actrice toen weten.