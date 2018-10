Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, hoorde op de radio dat zijn dochter in verwachting is. De voormalige actrice en haar echtgenoot, de Britse prins Harry, maakten begin deze week bekend een kindje te verwachten.

De 74-jarige Markle vertelt aan The Mail on Sunday dat hij in zijn auto aan het wachten was tot hij toestemming kreeg om de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten te passeren.

"Toen hoorde ik de aankondiging van de baby op mijn autoradio. Het eerste waaraan ik dacht was het moment waarop ik Meghan 37 jaar geleden als baby in mijn armen hield", aldus de voormalige lichttechnicus. "Ik liep over van liefde, vreugde en geluk, zowel voor mijn prachtige dochter als mijn schoonzoon. Nieuw leven is een zegen en ik verheug me erop een kleine Meghan of Harry te kunnen zien."

Markle is naar eigen zeggen niet verrast door het nieuws. "Meghan houdt van kinderen en al sinds het begin van hun relatie heeft ze het met Harry over het stichten van een gezin. Ze zal een fantastische moeder zijn."

Markle en Meghans moeder Doria scheidden toen de echtgenote van prins Harry drie jaar oud was. De voormalige Suits-actrice woonde van haar twaalfde tot haar achttiende bij haar vader.

Thomas Markle en dochter liggen al tijd overhoop met elkaar

15 oktober maakten Meghan Markle en prins Harry bekend voor het eerst ouders te worden. Ze is inmiddels ruim twaalf weken zwanger. Nog voor Thomas Markles officiële eerste reactie op het zwangerschapsnieuws meldden bronnen dat hij zou hopen dat het nog ongeboren kind voor een familiereünie zal zorgen.

Markle en zijn dochter liggen sinds enige tijd overhoop en hij was niet aanwezig bij de bruiloft in mei. Hij heeft prins Harry hierdoor ook nog niet ontmoet.

Markle kampt met gezondheidsproblemen en moest afzeggen vanwege een operatie, maar volgens bronnen zou binnen het Britse koningshuis ontevreden zijn gereageerd op de verschillende persmomenten die hij heeft georganiseerd.

Zo stond hij enkele keren de pers te woord over het missen van de bruiloft van zijn dochter en werden door een paparazzo foto's van hem gemaakt die later in scene bleken te zijn gezet.