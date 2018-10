Selma Blair lijdt aan de chronische zenuwziekte multiple sclerose (MS). De ziekte werd twee maanden geleden vastgesteld bij de Amerikaanse actrice.

De 46-jarige actrice schrijft op Instagram dat ze de ziekte waarschijnlijk al vijftien jaar heeft en dat ze al jaren wordt geplaagd door de symptomen ervan, maar dat ze nooit serieus werd genomen. "Ik ben opgelucht dat ik het nu weet", zegt ze over de diagnose.

In haar bericht bedankt ze bekende vrienden als actrices Sarah Michelle Gellar en Jaime King voor de steun die zij haar de afgelopen tijd gaven.

De actrice, die vooral bekend is van haar rollen in de tv-serie Anger Management en films als Cruel Intentions, Legally Blonde en Hellboy, laat weten dat de ziekte momenteel verergert. "Ik ben gehandicapt. Ik val soms. Ik laat dingen vallen. Mijn geheugen laat mij in de steek. En mijn linkerkant vraagt instructies van een kapotte gps."

Blair is binnenkort te zien in de Netflix-show Another Life. Ze is de producenten van de serie dankbaar dat ze haar niet in de steek hebben gelaten. "Ze verzekerden mij ervan dat iedereen wel iets heeft."