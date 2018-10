Bruce Dern, die onder meer meespeelde in The Hateful Eight, is geblesseerd geraakt nadat hij viel tijdens het joggen. De 82-jarige acteur gleed uit en raakte hierdoor gewond.

Zijn manager Alan Somers bevestigt in gesprek met Variety dat Dern vrijdagmiddag aan het joggen was in Los Angeles, uitgleed op gravel en een heupblessure opliep. De acteur, vader van Big Little Lies-actrice Laura Dern, werd opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer thuis.

Volgens Derns woordvoerder Lee Wallman jogt de acteur elke dag. Naar verwachting kan hij volgende week gewoon aanwezig zijn bij de opnames van de nieuwe komedieserie Black Monday. "Bruce kennende, wil hij weer zo snel mogelijk aan het werk", aldus Wallman.

Volgend jaar zal Dern ook te zien zijn in de nieuwe Quentin Tarantino-film Once upon a time in Hollywood.