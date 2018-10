Het Instagram-account van Abbey Hoes was gehackt door een onbekende man. De actrice heeft haar profiel inmiddels weer terug, laat zij weten op Instagram.

Afgelopen week werd de 24-jarige Hoes gehackt en hierbij werden haar foto's verwijderd en ook haar naam veranderd. Vervolgens ontving zij een bericht van de hacker, die 2.000 dollar (ruim 1.700 euro) van de actrice eiste. Als zij het bedrag betaalde, zou ze haar account weer terugkrijgen.

Hoes weigerde dit echter, blijkt uit screenshots die het AD heeft geplaatst. "Ik ben geen influencer die geld betaalt om iets als een Instagram-account terug te krijgen", zei de Verliefd op Cuba-actrice in een chatgesprek tegen de onbekende man. "Dat zou gewoon stom zijn. Ga alsjeblieft weg en geniet van het leven buiten je computer."

Zaterdag schrijft de Gouden Kalf-winnares dat ze haar account inmiddels weer terugheeft. "Dankzij de hulp van lieve vrienden en Instagram. Je hoort vaak over dit soort dingen en verwacht niet dat het je echt kan overkomen. Waarschijnlijk omdat ik niet inzie wat hier leuk of cool aan is."

Hoes spreekt in het bericht ook de hacker in kwestie persoonlijk aan. "Ik hoop dat je een nieuwe hobby vindt. Probeer te tekenen, schrijf over je angsten of teleurstellingen. Probeer alles. En laat anderen dat ook doen, in alle rust."