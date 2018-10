Sonja Silva en haar echtgenoot, zanger Pyke Pos, hebben opnieuw hun huwelijksgeloften afgelegd. Op Kaapverdië is het stel na vier jaar opnieuw met elkaar getrouwd.

Het 41-jarige voormalige model en ex-vj van TMF deelt zaterdag op Instagram dat "de speciale dag" donderdag plaatsvond. "Bitterzoet, maar ik ben zo gelukkig", vertelt Silva.

In het bericht vertelt de presentatrice en actrice dat zij en Pos vier jaar geleden trouwden, maar het toen niet uitgebreid wilden vieren, omdat Silva's vader vlak daarvoor overleed. Ze beloofde haar vader destijds om "hem terug te brengen" naar Kaapverdië, wat ze afgelopen week ook heeft gedaan met haar broers en tante.

"We beloofden hem ook dat we op een dag het allemaal over zouden doen", vertelt Silva over haar huwelijk. "We hebben onze geloften hernieuwd op een prachtige locatie in Kaapverdië. En hij zei 'ja'. Voor de tweede keer!"

"Dus niet alleen hebben we de kans gekregen om mijn vaders laatste wens uit te voeren, we hebben ook een nieuwe herinnering van ons huwelijk gemaakt. Ik ben een gezegende vrouw."

Silva, die bekend werd als presentatrice van TMF en acteerde in de series Costa! en Onderweg naar Morgen, keerde na tien jaar afwezigheid terug op televisie met het programma Werelds Wonen. Daarna speelde ze ook mee in de serie Penoza.