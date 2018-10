Anouk, moeder van zes kinderen in de leeftijd van twee tot zestien jaar, heeft vorig jaar een ingreep laten uitvoeren waardoor ze niet meer zwanger kan raken. "Ik wil geen risico meer lopen", aldus de zangeres.

"Ik heb zes gezonde kinderen", vertelt de 43-jarige zangeres in het AD. "De laatste ging best wel moeilijk. Vóór Jelizah (haar tweejarige dochter die ze kreeg met haar huidige vriend Dominique Schemmekes, red.) heb ik een aantal miskramen gehad. Je moet het noodlot niet tarten."

De 23-jarige Schemmekes stelde voor om zelf een sterilisatie te ondergaan, maar dit wilde Anouk niet. "Sorry, heb ik gezegd, daar ben je echt te jong voor. Stel dat er iets met mij gebeurt? Dan mag ik toch voor hem hopen dat hij nog een leuk iemand vindt. En als zij dan nog kinderen willen... Hij wil het niet horen, maar voor mij is het gewoon klaar. Het is goed zo."

De zangeres vertelt dat haar vriend veel doet in het huishouden. "Ik heb nog nooit in mijn leven iemand gehad die zoveel voor mij en mijn kinderen doet. Hij rijdt de hele dag heen en weer. En ik hoor hem nooit klagen."

Zangeres wil niet trouwen met vriend

Schemmekes wil graag met haar trouwen, iets waar Anouk minder voor openstaat. De zangeres scheidde eerder twee keer en betaalt alimentatie aan hen. "Ik ben de enige die het geld binnen moest halen, al die jaren. Ik heb nog nooit een cent gezien, van wie dan ook."

De artiest wil niet het risico lopen dat haar vriend over zeven jaar zegt "het toch wel te hebben gehad met die ouwe taart". "Ben ik vijftig. Ik kán niet opnieuw beginnen. Stel nou, en ik ga er niet van uit want Dominique is superloyaal, maar stel nou dat hij toch met een ander zou gaan. Dan nóg moet ik betalen."

Anouk kreeg eerder drie kinderen met Postmen-frontman Remon Stotijn, een zoon met rapper Unorthadox en een zoon van basketballer Seraino Dalgliesh.