Tina Turner heeft voor het eerst gesproken over de dood van haar oudste zoon Craig. "Het was een introverte man, heel erg verlegen", vertelt de Amerikaanse zangeres aan de BBC.

Craig Turner pleegde eerder dit jaar zelfmoord. Turner weet niet wat hem tot zijn daad dreef. "Behalve nu, als ik luister naar onze laatste gesprekken dan hoor ik een verandering. De laatste keren dat we praatten, waren de gesprekken anders. Ik wist dat pas na de zelfmoord."

De 78-jarige zangeres vertelt in het radio-interview dat zijn dood onverwacht kwam, omdat hij een nieuwe vriendin en ook een nieuwe baan had. Haar zoon leek gelukkig met zijn vriendin. "Hij zou haar meenemen om mij voor zijn verjaardag te ontmoeten in augustus. Zijn appartement, dat ik jaren geleden voor hem heb gekocht, had hij ingericht", vertelt Turner.

"Ik heb geen idee wat hem zo depressief maakte, behalve dat hij altijd wat eenzaam was. Ik denk dat het iets te maken had met alleen zijn. Maar als ik dat denk, vraag ik me weer af waarom hij zijn vriendin niet belde."

Turner kreeg Craig toen ze achttien jaar oud was. De saxofonist Raymond Hill is zijn vader. Toen ze trouwde met Ike Turner, adopteerde hij de kleuter.