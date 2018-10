De relatie van stervoetballer Neymar en Bruna Marquezine is voorbij. De Braziliaanse aanvaller van het Franse Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer een punt achter zijn relatie met de actrice gezet.

Het stel was sinds 2013 samen, maar ging in 2014 al kortstondig uit elkaar. Nu heeft Neymar zelf de stekker uit de relatie met de actrice getrokken.

"Het was zijn beslissing, maar er is nog altijd veel respect en liefde voor hem en alles wat we samen hebben meegemaakt", zei Marquezine op een gala in Brazilië, schrijft Daily Mail. "Normaal praat ik niet over mijn privéleven, maar nu doe ik dat wel omdat het aan mij gevraagd wordt. Het blijft wel bij deze ene keer", verduidelijkte de 23-jarige actrice.

De 26-jarige Neymar is bij Paris Saint-Germain bezig aan zijn tweede seizoen. De oud-speler van FC Barcelona, die met 222 miljoen euro de duurste speler ter wereld is, kwam in het seizoen 2018/2019 tot dusver tot elf goals in elf duels en verzorgde ook nog eens vier assists.