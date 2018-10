Zara-Lizzy Noé, de dertien weken oude dochter van vlogger Monica Geuze en voetballer Lars Veldwijk, mag weer naar huis. De baby lag sinds zondag in het ziekenhuis.

Dat laat Geuze vrijdag weten via haar Instagram Stories. Het meisje was opgenomen omdat ze niet genoeg dronk, maar is niet uitgedroogd geraakt.

De opname was preventief, liet een woordvoeder van het management van Geuze eerder aan NU.nl weten. "Monica en Lars waren geschrokken, maar ze waren er op tijd bij."

Zara-Lizzy Noé werd midden juli geboren en is het eerste kind van de Sparta Rotterdam-spits en zijn vriendin. Met zijn ex had Veldwijk al zoon Mason.