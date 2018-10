Meghan Markle weet prinses Eugenie toch af te troeven, Patricia Paay kan niet meer zingen en André Hazes gaat weer naar de supermarkt. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Iedereen heeft wel iemand in de familie die ze liever vermijden op verjaardagen, reünies en pakjesavonden: de vervelende tante die altijd de verkeerde opmerkingen weet te maken, de nare stiefbroer die onbekend lijkt te zijn met het fenomeen beleefd doen of die irritante neef die alleen maar over computers wil praten.

Je kunt ze vermijden, je kunt ze ontlopen, maar soms zijn er feestjes die je niet kunt overslaan. Zoals bijvoorbeeld een bruiloft. Meghan Markle en prinses Eugenie kunnen erover meepraten: daar sta je dan, op het huwelijksfeestje van iemand die je echt niet mag en je moet doen alsof je het ontzettend gezellig vindt.

Omdat de koninklijke families bijzonder geheimzinnig zijn over heel veel zaken, valt niet met zekerheid te zeggen dat Meghan en Eugenie elkaar echt niet mogen. Maar de Britse tabloids schrijven over weinig anders en de verhalen zijn te smeuïg om te negeren.

Prinses Eugenie is vorige week getrouwd en heeft daarbij volgens bronnen er alles aan gedaan om het feest groter, vrolijker en mooier te maken dan het feest van Harry en Meghan in mei. Er mochten meer mensen komen, er waren minstens zoveel beroemdheden en de jurk had allerlei bijzondere details waar iedereen het nu nog over heeft.

Wellicht is het toeval, maar opvallend is het zeker: op de speciale dag van Eugenie, dé dag waar ze al haar hele leven over droomde, heeft Meghan haar eigen prachtige nieuws kunnen delen. De echtgenote van prins Harry is in verwachting van hun eerste kind en uiteraard gaat het helemaal nergens anders meer over.

Tussen het jawoord en het feestje erna in, heeft Meghan aan familieleden verteld over het kleine kindje dat er langzaam in haar buik groeit. Terwijl de blijdschap toch vooral gericht zou moeten zijn aan Eugenie, stonden mensen jubelend om Meghan heen.

Wellicht is het toeval. Waarschijnlijk is het toeval. Maar het is voor de Britse media in ieder geval voer voor een heleboel sensationele verhalen. 1-0 voor Meghan.

Geen oeh of aah meer

Patricia Paay heeft al heel wat te verduren gehad sinds het lekken van de door haar in privéomstandigheden opgenomen video's. De blondine staat constant in de rechtszaal, heeft bij talkshows haar verhaal moeten doen en is zelfs op televisie in therapie geweest om het effect te verwerken.

Sinds het lek is Patricia niet meer zichzelf, vindt ze zelf. Ze durft niet meer dezelfde grapjes te maken, houdt ondeugende opmerkingen achterwege en durft zich niet meer te verdedigen als mensen beledigende opmerkingen maken. En nu blijkt dat zelfs haar stem te lijden heeft onder de verspreiding van de beelden: Patricia kan niet meer zingen.

Nooit meer zullen we Who's that lady with my man uit de mond van Patricia horen, want, zo zegt ze zelf, het klinkt helemaal nergens meer naar. "Mijn stem is niet goed meer, ik heb het niet bijgehouden. Ik zing thuis nog weleens, maar denk dan: zó, dat klinkt flink slecht!"

Zingen laat Patricia voortaan over aan de jongere generatie, want zelfs als ze met de radio meezingt in de auto klinkt het niet zuiver meer, vertelt ze aan Story. "Ik merk dat ik de noten niet meer haal. Ik kan gewoon niet meer zingen."

En mocht je nu denken: wat heeft die sekstape er dan precies mee te maken? Nou: die beroerde stem ligt dus echt niet alleen maar aan dat Patricia niet heeft geoefend al die jaren, de stress heeft er ook flinke aanslag op gehad.

"Omdat ik door alle stress die ik de laatste anderhalf jaar heb gehad ben gaan roken. Dat is heel stom. Daardoor is mijn stem een octaaf gezakt", aldus een aangeslagen Patricia.

Een singletje met Johan Vlemmix, die dat aan had geboden toen Patricia op z'n zachtst gezegd not amused was over de sekspoppen die hij van haar wilde maken, zit er dus ook niet in. Dan het maar uitvechten in de rechtbank dus.

Een wit brood, een dozijn eieren en vier appels

Een rondje door de supermarkt is voor de meeste mensen dagelijkse kost. Nog even gauw een flesje wijn halen, een pak melk voor door het pannenkoekenbeslag of een zak appels als tussendoortje. Met een lijstje de supermarkt inlopen en met tien keer meer spullen naar buiten komen: voor de meeste mensen is de situatie hartstikke herkenbaar.

Voor André Hazes was dat het een hele tijd niet meer het geval. Hoewel de zanger in het verleden graag een bezoekje bracht aan de broodafdeling, tussen het groente en fruit doorliep en een fijn stukje vlees uitkoos, was er een hele periode dat hij amper toekwam aan op de bank zitten. Laat staat even een blokje om voor een bezoek aan de Albert Heijn, Jumbo of Dekamarkt.

Maar nu, nu is alles beter. André heeft rust gevonden en zijn vriendin Monique is dolblij, vertelt ze in Privé. "In onze beginperiode deed André vaak boodschappen en kookte hij. Dat was in de periode dat hij niet zo populair was zoals nu het geval is. Het siert hem dat hij weer boodschappen doet, want voor hem is dat geen vijf minuten werk door zijn bekendheid."

André is weer helemaal de oude en dat na een roerige periode waarin hij en zijn Monique zelfs even uit elkaar waren. Na een vakantie ging het weliswaar met de relatie beter, maar met de zanger kwam het pas echt goed toen hij even een paar weken voor zichzelf nam.

"Hij is weer de jongen die hij vroeger was, de André die ik vier jaar geleden heb leren kennen en op wie ik verliefd ben geworden. Hij heeft zich in de periode dat het niet goed ging te veel laten meeslepen. Hij kwam om in het werk. Dat kan ik begrijpen, want zijn leven is één euforie. Alleen moet een mens het wel aankunnen en dat inzicht heeft hij niet."

Hoewel ze er een half jaar geleden aan twijfelde of haar toekomst wel met André was, twijfelt Monique dan ook inmiddels helemaal niet meer. En dat terwijl ze destijds "nee" had gezegd als hij haar ten huwelijk had gevraagd.

"We hebben er echt voor moeten knokken om dat geluksgevoel terug te vinden. Dat ik mij weer veilig bij hem voel. Aan alles merk ik dat het veel beter tussen ons gaat. En dat gevoel van trouwen, is terug. Ik wacht geduldig af. André is een geweldige vader, maar ook een heerlijke vent om samen mee te zijn. Met hem wil ik oud worden."