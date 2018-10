Tineke Schouten is naar eigen zeggen niet meer "de hele dag verliefd aan het doen" met haar man Hans, maar zegt dat hij nog wel de stabiele factor in haar leven is.

Volgens de komiek is haar man degene die er altijd voor haar en haar kinderen is. "Wat wil je nog meer? Je moet dankbaar zijn voor wat er is, want het had makkelijk anders kunnen zijn", vertelt ze vrijdag in Libelle.

"Mijn man heeft er niet zo veel last van dat alle aandacht naar mij gaat, maar natuurlijk hebben wij ook de nodige crises gehad", gaat Schouten verder. "Van huwelijken waarin alles altijd zonder strubbelingen verloopt, denk ik altijd: daar is iets mis."

"Hans en ik kunnen erg lachen samen, maar we zijn ook nogal verschillend. Hij is niet nieuwsgierig van aard, ik wel. Als er wat is, wil ik er naartoe. Hij is heel erg van zijn filmpje, zijn voetbal, thuis."

Schouten vertelt dat zij en haar partner vaak ook "zoekende" zijn geweest. "Ik heb weleens mijn koffers gepakt om naar mijn moeder te gaan. Maar ik was altijd binnen een dag terug."