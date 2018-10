De man van Amanda Balk, Stavros T., zou zijn aangehouden in verband met betrokkenheid bij hennepkwekerijen in Wassenaar.

De politie zou zo'n 4.200 wietplanten hebben aangetroffen in drie woningen die T. huurde, meldt RTL Boulevard donderdag na onderzoek. T. zit drie maanden in voorlopige hechtenis. Hij wordt bijgestaan door advocaat Gerard Spong.

Na meerdaags onderzoek van de politie, dat eind september en begin oktober liep, werden de hennepkwekerijen ontmanteld. In diezelfde week zou T. zijn aangehouden. In zijn woning zou de politie een kluis met sieraden en contant geld hebben aangetroffen.

"De man wordt verdacht van het telen van zeer grote hoeveelheden hennep in een drietal woningen in Wassenaar gedurende een lange periode", zegt de persofficier van het parket in Den Haag tegen RTL Boulevard.

"Ook verdenken wij hem van diefstal van elektriciteit en het witwassen van geld en sieraden, want wij denken dat hij deze heeft verkregen uit een misdrijf." Het OM heeft geconstateerd dat T. de huurder was van de drie panden.

Balk laat weten 'geschokt en verdrietig' te zijn

Balk laat weten "volledig overvallen" te zijn door het nieuws dat haar man is opgepakt. "Ik ben geschokt en verdrietig, en heb geen idee wat er allemaal aan de hand is. Ik focus mij voorlopig op het welzijn van de kinderen, dat is het belangrijkste. En voor de rest is het afwachten wat er komen gaat."

De Gouden Kooi-realityster trouwde met T. in mei 2018. Balk had eerder een relatie met haar Gouden Kooi-huisgenoot Brian Kubatz. Later beweerde ze door hem te zijn mishandeld.

Met Nick van de Wall, beter bekend als dj Afrojack, kreeg de realityster een dochter. Het meisje werd in maart 2012 geboren, enkele maanden nadat haar ouders uit elkaar waren gegaan.