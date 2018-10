Voor de derde keer in anderhalve maand is een stalker binnengedrongen in het wooncomplex van Kendall Jenner in Los Angeles.

De stalker, genaamd John Ford, wist in te breken in een omheind complex waar zich de woning van Jenner, maar ook die van onder anderen Britney Spears, Paris Hilton en Christina Aguilera bevindt. Ford had het echter voorzien op de woning van Jenner, schrijft TMZ.

Na zijn eerste inbraakpoging begin september is de stalker, die schuld bekende, gearresteerd. De rechter oordeelde dat hij ruim 300 meter van het omheinde gebied moest wegblijven.

Vorige week waagde Ford echter weer een poging. Dit keer brak hij niet in via de toegangspoort, maar kwam hij binnen via de achterkant van het complex. Daar zou zich geen beveiliging bevinden.

Stalker zit vast en is gedwongen opgenomen

Beveiligingspersoneel van Jenner zag de man bij haar zwembad zitten, maar Ford was verdwenen toen de politie arriveerde. Afgelopen dinsdag was hij weer teruggekeerd naar het complex en werd hij door de beveiliging gezien bij de voordeur van het model. Dit keer kon de politie hem wel aanhouden.

De Canadees Ford zit momenteel vast en is gedwongen opgenomen voor psychische hulp. De advocaat van Jenner eist een beschermingsbevel.

In 2016 kreeg de halfzus van Kim, Khloe en Kourtney Kardashian eerder te maken met een stalker die probeerde in te breken. Hierop schakelde ze extra beveiligingspersoneel en -systemen in, wat haar miljoenen dollars zou hebben gekost.