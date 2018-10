Onder anderen actrice Amber Heard, zanger Bob Geldof en jurist Amal Clooney zijn de komende dagen in Den Haag vanwege het internationale congres One Young World.

Geldof spreekt donderdag over leiderschap in roerige tijden en Heard, de ex van Johnny Depp, deelt haar ervaringen over het werken met vluchtelingen.

Luke Cage-actrice Rosario Dawson is aanwezig bij de lancering van een initiatief van jonge leiders tegen seksueel geweld.

Akon, die zich na een muzikale carrière op het verschaffen van zonne-energie aan Afrikaanse landen heeft gestort, spreekt vrijdag over het ondernemerschap en mengt zich later die dag in een plenaire discussie over werkloosheid.

Ook Dawson is vrijdag terug te vinden op het congres; zij weidt dan uit over wat ondernemerschap kan betekenen voor de sociale positie van vrouwen.

Eerbetoon aan overleden Kofi Annan

Amal Clooney, mensenrechtenadvocaat en vrouw van acteur George Clooney, zou donderdag in gesprek gaan met Kofi Annan over diens carrière en het winnen van de Nobelprijs. De oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties overleed in augustus en One Young World brengt nu een eerbetoon aan Annan.

Tijdens One Young World komen meer dan vijftienhonderd hoogopgeleide jonge mensen van over de hele wereld naar de hofstad. De jongeren bespreken wat ze kunnen doen in de strijd tegen bijvoorbeeld armoede, klimaatverandering en honger.

Het congres duurt nog tot en met zaterdag.