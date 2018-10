Actrice Thekla Reuten en acteur Gijs Naber hebben opnieuw een zoon gekregen. Het tweede kind van het koppel is al een aantal maanden geleden ter wereld gekomen.

Het acteurskoppel heeft het nieuws bevestigd in gesprek met RTL Boulevard. Het koppel heeft al een drie jaar oude zoon. De 43-jarige Reuten en de 38-jarige Naber zijn inmiddels zo'n zeven jaar samen.

Reuten heeft onder meer in de film Kruimeltje (1999) gespeeld en had een hoofdrol in De Tweeling (2002). Ook was ze te zien in de Amerikaanse hitserie Lost en speelde ze naast Jennifer Lawrence in Red Sparrow. Reuten is op dit moment bezig met het opnemen van de Engelstalige thriller Marionette.

Naber speelde onder meer in Penoza en Zwarte Tulp. Ook kroop hij in de titelrol van Redbad.