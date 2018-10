Schaatsers Jorrit en Heather Bergsma hebben samen een kind gekregen. Dinsdag kwam hun zoon Brent ter wereld.

Op Instagram maakt het schaatsstel de geboorte van hun eerste kind wereldkundig. Bij een foto van een gapende Brent schrijft de 32-jarige langeafstandsschaatser Bergsma: "Gisteren net voor de middag is onze zoon Brent Bergsma geboren! Superblij en trots zijn wij op dit kereltje. Moeder en zoon maken het goed! #olympicbaby."

Op 12 mei maakte het schaatsstel bekend dat er een kind op komst was. Destijds lieten ze het geslacht nog in het midden, maar een maand later lieten ze weten een zoon te verwachten.

Jorrit Bergsma (die in 2014 in Sochi olympisch kampioen op de 10.000 meter werd) en de 29-jarige Amerikaanse sprintster Heather Richardson-Bergsma (die in het bezit is van het wereldrecord op de 1.500 meter) zijn in 2015 getrouwd.