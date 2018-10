SLAM!-dj Harm den Besten heeft zijn vriend live op de radio verkering gevraagd in de show Harm & Kees. Hij was pas een week met de man aan het daten en discussieerde daarom met medepresentator Kees Dorresteijn over de vraag of het niet te vroeg was.

Na veel positieve reacties van luisteraars besloot Den Besten de stap te wagen.

Den Besten en Dorresteijn zijn vrienden en delen in hun show alles uit hun leven. Ze hebben het al vaak gehad over de dates van Harm. Dus besloten ze luisteraars om advies te vragen.

Ze kregen daarop veel reacties van luisteraars die ook snel verkering hebben gekregen. Den Besten besloot vervolgens zijn vriend Robbert tijdens de live-uitzending te bellen en het hem te vragen.

Robbert reageerde in eerste instantie met de woorden: ''Wat ben je toch een eikeltje." Daarna zei hij volmondig: "Ja!"