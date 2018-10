Actrice Tara Reid is maandag tegen vliegtuigpersoneel uitgevallen omdat ze niet naast haar hond mocht zitten.

Afgelopen maandag raakte de American Pie-ster vlak voordat haar Delta Airlines-vliegtuig naar New York vertrok betrokken bij een rel. Dat kwam volgens Reid doordat ze niet naast haar huisdier mocht zitten, zo vertelde ze in het tv-programma Extra.

"Ze wilden me niet naast mijn hond laten zitten, dus ik ging niet in dat vliegtuig blijven", vertelt Reid. "Natuurlijk werd dit enorm opgeblazen, maar daar ben ik inmiddels aan gewend in mijn leven. Ze hebben altijd een beetje de pik op me."

Medepassagiers vertelden aan TMZ dat Reid op Los Angeles International Airport aan boord ging van de vlucht naar New York, vervolgens vlak voor het opstijgen woedend werd en hardop klaagde dat ze de verkeerde stoel had gekregen. In een video van TMZ is een stewardess te zien die met de actrice praatte en vroeg welke bagage ze bij zich had. Dat gebeurde voordat de actrice opstond en met haar hond en meerdere tassen door het gangpad wegliep.

De 42-jarige actrice vertelde later aan TMZ dat ze van streek was toen ze erachter kwam dat ze geen stoel bij het raam had. Verder klaagde ze dat ze zich in het nauw gedreven voelde omdat de persoon voor haar zijn stoel al achterover had gezet.

Reid nam uiteindelijk samen met haar hond een andere vlucht naar New York.