Jim Bakkum en Jamai Loman, die hun carrière samen begonnen als de mateloos populaire titelkandidaten in de eerste Idols-reeks, spreken elkaar inmiddels nooit meer.

In een interview met Panorama legt Bakkum uit dat het niet om een ruzie gaat. "Het is gewoon verwaterd", vertelt de 31-jarige zanger en acteur, die vijftien jaar geleden samen met Loman in de Idols-finale stond.

Bakkum legt wel uit dat de twee er na hun vliegende start bewust voor kozen om niet te vaak samen ergens te verschijnen. "Wij hebben er wel voor opgepast dat mensen iets kregen van: daar heb je hen weer."

"Als ze je dan voor DWDD vragen omdat je bijvoorbeeld een nieuw album hebt, is het ook wel leuk om dat alleen te doen. En niet altijd in combinatie met. Dan is de invalshoek weer Idols en gaat het niet om ons. Ik heb zelf ook weleens gedacht: dat doe ik niet samen. Maar ik spreek Jamai nu nooit meer, dus ik weet niet wat ik zou doen."

Bakkum en Loman hebben beiden een succesvolle carrière in de entertainmentindustrie. Bakkum is momenteel te zien in de romcom Zwaar Verliefd! en staat op de planken met All Stars de Musical. Ook Loman is in uiteenlopende musicals te zien geweest en presenteert RTL-programma's als It Takes 2 en Time to Dance.