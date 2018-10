Lady Gaga (32) zou zich hebben verloofd met haar vriend Christian Carino (49). In een toespraak op een gala van het Amerikaanse tijdschrift ELLE noemde de zangeres Carino "haar verloofde".

Daaruit zou blijken dat de Perfect Illusion-zangeres en Carino hebben besloten met elkaar te trouwen, schrijft People dinsdag.

In februari 2017 werd bekend dat Lady Gaga, die in het echt Stefani Germanotta heet, en agent Carino een relatie met elkaar hebben.

Eerder in oktober meldde People al dat het koppel mogelijk verloofd zou zijn. "Je kunt bouwen op Christian en hij heeft begrip voor haar carrière", vertelde een ingewijde aan het entertainmentblad. "Ze is erg gelukkig momenteel."

Eind 2017 gingen al geruchten dat Carino haar vader om haar hand zou hebben gevraagd, maar dit werd nooit bevestigd.

Gaga was eerder ook al verloofd

De zangeres, die lijdt aan fibromyalgie (een soort reuma, red.), spreekt weinig over haar relatie. Lady Gaga maakte een uitzondering toen ze haar Joanne-tournee in augustus 2017 vanwege gezondheidsredenen moest afzeggen. "Het beste van verliefd zijn, is dat je wordt opgevangen als je valt", vertelde de zangeres over de steun van haar vriend.

Hiervoor was Lady Gaga verloofd met acteur Taylor Kinney, maar in juli 2016 ging het stel uit elkaar.

Carino, die als agent werkt voor sterren als Justin Bieber en Miley Cyrus, was eerder samen met The Walking Dead-actrice Lauren Cohan. Hij was van 1997 tot 2015 getrouwd met journalist Brooke Baldwin en heeft met haar een dochter gekregen, genaamd Bella.