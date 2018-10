Thomas Markle heeft nog niet officieel gereageerd op de zwangerschap van zijn dochter Meghan, maar zou volgens bronnen hopen dat het nog ongeboren kind voor een familiereünie zal zorgen.

"Thomas ziet dit als een kans om de problemen tussen hem, Meghan en prins Harry op te lossen. Hij wil niets liever dan er zijn voor zijn kleinkind en hoopt er echt bij betrokken te worden", aldus een bron tegenover de Britse tabloid The Sun.

"Hij hoorde het nieuws nog voor het publiek en was ontzettend blij. Hij denkt dat Meghan een heel goede moeder zal worden, zeker omdat ze altijd al verzorgend is geweest."

Thomas Markle en zijn dochter liggen sinds enige tijd overhoop met elkaar en hij was niet aanwezig bij de bruiloft in mei. Markle kampt met gezondheidsproblemen en moest afzeggen vanwege een operatie, maar volgens bronnen zou er binnen het Britse koningshuis ontevreden zijn gereageerd op de verschillende persmomenten die hij heeft georganiseerd.

Zo stond hij enkele keren de pers te woord over het missen van de bruiloft van zijn dochter en werden er door een paparazzo foto's van hem gemaakt, die later in scene gezet bleken te zijn.

Samantha Markle reageert boos

Meghan Markles zus, Samantha, sluit zich aan bij de woorden die haar vader zou hebben geuit: ook zij hoopt dat de band snel zal worden hersteld. Samantha Markle was niet uitgenodigd voor de bruiloft van haar halfzus en heeft in verschillende interviews laten weten daar woest over te zijn geweest.

"Ik hoop voor de baby, de familie, de wereld en mijn vader, dat zijn naam niet expres uit de persverklaring is gehouden waarin de zwangerschap werd aangekondigd. Ik hoop dat mijn vader onderdeel mag zijn van het leven van de baby. Als dat niet zo is, zal ik daar niet blij mee zijn. Ik denk dat het ook voor de baby het beste is, als mijn vader wordt betrokken bij zijn of haar leven."

Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, reageerde eerder in een officiële verklaring. "Mevrouw Ragland is heel blij met dit prachtige nieuws en kijkt ernaar uit om haar eerste kleinkind te mogen verwelkomen."​