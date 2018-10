Patty Brard kijkt liever niet naar beelden van voor haar maagverkleining. De presentatrice vindt zichzelf achteraf dikker dan ze destijds dacht.

"Wat zag ik eruit", zegt Brard in gesprek met de VARAgids. "Je probeert het natuurlijk altijd een beetje te vergoelijken en de weegschaal te vermijden. Ik deed er voor mijn gevoel ook van alles aan om af te vallen."

Nu terugkijkend vindt de 63-jarige presentatrice het vervallen van het ene in het andere dieet het slechtste dat ze ooit kon doen. "Eigenlijk moeten we het woord dieet uit de 'Dikke Van Dale' schrappen. Een dieet is tijdelijk."

Samen met wetenschapper Diederik Jekel maakte ze de docuserie Brard & Jekel: Vetgelukkig?!, waarin ze allerlei testen ondergaan om de oorzaken en gevolgen van overgewicht te onderzoeken. Tijdens de opnames ontmoette Brard een vrouw die haar lichaam van toen ze nog niet was afgevallen miste.

"Dat vind ik moeilijk te begrijpen. Er is niets, maar dan ook niets, wat ik mis aan mijn oude lijf. Ik denk dat mensen uiteindelijk berusten in een dik lichaam als ze alles geprobeerd hebben. Ik denk niet dat berusting per se geluk betekent."

Brard: "Ik heb een meisje gesproken dat als styliste voor mensen met overgewicht werkt en dikke mensen wil laten voelen dat ze trots op hun volle lichaam moeten zijn, dat het mooi is om voller te zijn. Ik denk nu dat als ik daarin mee was gegaan, dat ik dan niet had geweten dat het ook anders kan."