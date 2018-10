Pippa Middleton, de zus van de Britse hertogin Kate Middleton, is maandag bevallen van een zoon.

Haar woordvoerder bevestigt in gesprek met E News dat zowel "moeder als zoon in goede gezondheid verkeert". De naam van het jongetje, dat ruim 3,8 kilo weegt, is nog niet bekendgemaakt.

De 35-jarige Middleton is bevallen in St. Mary's Hospital in Londen, waar ook haar zus Kate beviel van haar drie kinderen George, Charlotte en Louis. Maandag was te zien dat de zus van Kate Middleton arriveerde bij het ziekenhuis. Daarna ging het gerucht dat Pippa Middleton bijna zou gaan bevallen.

Kate Middleton en prins William hebben namens Kensington Palace gereageerd op de geboorte van hun neefje. "De hertog en hertogin van Cambridge zijn ontzettend blij voor Pippa en James", luidt de reactie. Kate beviel zes maanden geleden van zoon Louis. Ook George (4) en Charlotte (3) hebben er een nieuw neefje bij.

Afgelopen vrijdag was Middleton nog aanwezig bij de bruiloft van de Britse prinses Eugenie.

Geruchten over zwnagerschap al in april

In april gingen geruchten dat Middleton, die werkt bij het postorderbedrijf met feestartikelen van haar ouders, en haar man James Matthews in verwachting zouden zijn van hun eerste kind. In juni bevestigde ze het nieuws door over haar zwangerschap te schrijven in haar fitnesscolumn in het tijdschrift Waitrose Weekend.

In 2012 waren Middleton en Matthews al kortstondig samen. Daarna had Middleton drie jaar een relatie met bankier Nico Jackson.

Nadat deze relatie eind 2015 strandde, werden Middleton en Matthews steeds vaker samen gezien. De multimiljonair vroeg Middleton in de zomer van 2016 ten huwelijk. Ze trouwden in 2017.