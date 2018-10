Epke Zonderland en zijn echtgenote Linda Steen hebben een zoon gekregen. Het stel heeft de jongen Bert genoemd.

Het kind is op 13 oktober geboren, schrijft de turner maandag op sociale media. "Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze zoon Bert Eize", aldus de 32-jarige topsporter.

Zaterdag meldde hij zich vanwege de aanstaande geboorte van zijn zoon op het laatste moment af voor de turninterland tussen Nederland en Zwitserland in Hoofddorp.

De olympisch kampioen op de rekstok van 2012 ontmoette Steen in 2010 in Heerenveen. Het stel woont nu in de Friese plaats.

Vijf jaar na hun ontmoeting vroeg Zonderland zijn vriendin ten huwelijk tijdens een vakantie in Marrakech. Ze trouwden in 2016 in Heerenveen.

Zonderland rondde eerder dit jaar zijn studie geneeskunde af en hoopt fit genoeg te zijn om mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.