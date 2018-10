Ye West en zijn vrouw Kim Kardashian-West hebben gedurende hun bezoek aan het Oost-Afrikaanse land Oeganda Oegandese namen gekregen van ​Yoweri Museveni, de president van het land.

Het stel is momenteel op uitnodiging in Oeganda om toerisme in het land te promoten. Tijdens hun bezoek aan president Museveni kregen beide sterren een Oegandese naam toebedeeld, schrijft The Independent.

West mag zich in Oeganda voortaan 'Kanyesigye' noemen, een veelvoorkomende naam in de etnische groep Banyankore. Kardashian kreeg de naam 'Kemigisha', wat in het Oegandees 'degene die is gezegend door God' betekent.

Volgens de verklaring waarin de namen van het stel zijn bekendgemaakt, noemt West Oeganda "zijn tweede thuis" en is hij van plan om een toerismeschool in het land op te zetten. Als dank gaf hij Museveni een paar van zijn witte Yeezy-sneakers, die West en Kardashian signeerden.

West en Kardashian verblijven sinds vrijdag in Oeganda, waar ze verblijven in een luxe safarilodge. West zou hier ook werken aan zijn volgende album, Yandhi. Voor dat project was het zijn wens om een aantal nummers op te nemen in Afrika.