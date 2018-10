Nile Rodgers heeft zijn leven van drank en drugs afgezworen nadat hij een huisfeest van Madonna bijwoonde. De soulmuzikant vertelt dat hij daar na een optreden, ruim 24 jaar geleden, naar buiten moest worden gedragen.

In een interview op de Britse Radio 4 legt de 66-jarige artiest uit hoe de destijds begin veertiger de volgende dag terugluisterde naar opnames van zijn optreden. "Ik schaamde me dood, voelde mezelf officieel gek worden omdat ik oprecht dacht dat het een geweldig optreden was."

"Maar de tapes liegen niet. Aan dat optreden was te horen dat ik behoorlijk slecht was. Mijn drugs lieten me alleen geloven dat ik geweldig was. Dat verschil tussen de realiteit en mijn ingebeelde realiteit, was te heftig voor me. Sindsdien heb ik nooit meer gedronken of drugs gebruikt."

Rodgers werd eind jaren zeventig vooral bekend door Chic, de groep die hij samen met bassist Bernard Edwards vormde. Ze scoorden een wereldhit met Le freak. Daarnaast schreef hij voor andere artiesten, zoals We are family van Sister Sledge. Vanaf de tachtiger jaren werd hij ook actief als producer, onder meer voor David Bowie, Madonna en Duran Duran.

Rodgers tourt momenteel weer rond met Chic. Op 10 december staan ze in de AFAS Live.