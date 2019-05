De Britse prins Harry en Meghan Markle zijn maandag ouders geworden van een zoon. Op de geboorte van hun eerste kind wordt verrukt gereageerd.

Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, is volgens een officiële verklaring "dolblij" met de komst van haar eerste kleinkind. Ragland, die in de Verenigde Staten woont, is momenteel bij haar dochter, schoonzoon en kleinzoon.

Ook de vader van Markle reageert blij op het nieuws. "Het is fijn om te horen dat het zo goed gaat met moeder en kind", aldus Thomas Markle, die vrijwel geen contact heeft met zijn dochter, tegenover The Sun.

"Ik ben trots dat mijn nieuwe kleinzoon lid is van de Britse koninklijke familie en ik weet zeker dat hij de bevolking van Groot-Brittannië zal dienen met gratie, waardigheid en eer."

Verschillende leden van de koninklijke familie, onder wie koningin Elizabeth en haar man prins Philip en prins Charles en zijn vrouw Camilla, zijn "verheugd" over het nieuws.

Ook Michelle Obama feliciteert het stel met de baby. "Barack en ik zijn heel blij voor jullie. We kunnen niet wachten tot we hem kunnen ontmoeten", aldus de vrouw van de Amerikaanse oud-president Barack Obama.

Verder feliciteert de Britse premier Theresa May de nieuwe ouders met de geboorte van hun zoon. "Ik wens jullie het beste in deze mooie tijd."

"Moge God de nieuwe familie zegenen met liefde, gezondheid en geluk", schrijft Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, op Twitter. Welby voltrok vorig jaar het huwelijk tussen prins Harry en Markle.

De burgemeester van Toronto, waar Markle enkele jaren woonde vanwege haar rol in de serie Suits, hoopt dat zijn stad het gezin een keer mag verwelkomen. "Fantastisch om te horen dat het zo goed gaat met moeder en baby. We kijken uit naar het eerstvolgende bezoek van het gezin aan Toronto", schrijft John Tory.

Ook Markles oud-collega's van Suits sturen een felicitatie uit.

Overigens deelt de zoon van prins Harry en Markle zijn verjaardag met George Clooney, die bevriend is met het stel.

Prins Harry zei in een eerste reactie al dat het koppel "ontzettend verheugd" is met de komst van hun eerste kind. "Het was de meest geweldige ervaring", zegt hij over de geboorte. "Het is onbegrijpelijk dat vrouwen dit kunnen doen. Ik ben zo trots op mijn vrouw."

In de komende dagen zal het stel meer details over de geboorte van hun zoon delen. Ook de naam wordt later bekendgemaakt.