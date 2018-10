De drie maanden oude dochter, Zara-Lizzy Noé, van vlogger Monica Geuze en voetballer Lars Veldwijk is in het ziekenhuis opgenomen.

"Ze is gisteren opgenomen. Het is niet ernstig, gelukkig. We zijn op tijd, maar ze ligt er nog steeds. Dus ik ga zo snel mogelijk weg zometeen. Ik wil er niet te veel over zeggen. Ze is wel oké, maar ze ligt wel in het ziekenhuis", aldus Veldwijk tegen RTV Rijnmond na afloop van de wedstrijd van zijn ploeg Sparta Rotterdam tegen SC Cambuur.

Zara-Lizzy Noé werd midden juli geboren en is het eerste kind van de voetballer en zijn vriendin. Met zijn ex had hij al zoon Mason.

"Zara-Lizzy is gisteren in het ziekenhuis opgenomen, omdat ze te weinig dronk de dagen ervoor. De opname in het ziekenhuis is dus meer preventief om te zorgen dat ze genoeg voeding binnenkrijgt", aldus het management van Geuze in een reactie aan NU.nl.

"Vannacht heeft ze een goede nacht gehad en gelukkig goed gedronken. Monica en Lars waren geschrokken, maar ze waren er op tijd bij dus hebben goede hoop dat Zara-Lizzy er weer snel bovenop komt."