Slechts zes dagen nadat Ye West, voorheen bekend als Kanye West, zijn socialemedia-accounts verwijderde, is de rapper terug. Op Twitter plaatste hij zaterdagavond drie video's waarin hij pleit voor "mind control".

In de video's beklaagt West zich over sociale media en het negatieve effect ervan op de gebruikers. "Ik wil even praten over mind control. Je weet wel, wanneer mensen je proberen te beïnvloeden via sociale media en je proberen te vertellen wat je moet doen. Als iemand me probeert te vertellen wat ik kan doen, wat ik kan dragen, heb ik het gevoel dat ze mijn brein aanraken."

West, die donderdag nog een bezoek bracht aan de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis, vervolgt: "Kijk, dat is het gif van sociale media. Het is een leugen. Sociale media vertelden ons dat Hillary Clinton zou gaan winnen, maar ze won niet. Sociale media vertellen je dat niemand mij leuk vindt, maar iedereen houdt van mij. Iedereen houdt van Ye."

Hij besluit zijn laatste, tien minuten durende, video met een oproep: "Laat je gedachten de vrije loop. Open je hart."

West verwijderde vorige week ineens zijn sociale media-accounts, zonder verdere uitleg. Vorig jaar verwijderde hij ook al eens zijn accounts, waarna hij bijna een jaar lang niets liet horen.