Cornald Maas voelt zich niet verbonden met "de grachtengordel". De televisiepresentator en schrijver "verzet" zich tegen dat stempel.

"In Nederland willen mensen je in mediatechnische zin opdelen", aldus de 56-jarige Maas in het AD. "Ik jureer in mijn geboortestad Bergen op Zoom de carnavalsoptocht, presenteer het Songfestival en ben juryvoorzitter van de boten van de Canal Parade. Daarbij: ik kom uit Brabant."

Maas schreef tien jaar lang recensies voor de Volkskrant. "Ik ken geen dedain ten aanzien van amusement. André van Duin is nu de grote heilige, maar dat was anders in de jaren zeventig. Toen werd hij door de intellectuele bovenlaag bepaald niet op handen gedragen."

"Het werkt zo: het strekt je tot eer als je nog weet hoe Ajax in 1988 in de Eredivisie eindigde en niet dat je paraat hebt dat Gérard Lenorman dat jaar Frankrijk vertegenwoordigde in het Songfestival met Chanteur de charme. En dat Céline Dion toen won."