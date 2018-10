De leden van Fleetwood Mac zijn verrast door de gang naar de rechter van de onlangs ontslagen gitarist Lindsey Buckingham. Ze vragen zich af wat de ware beweegredenen zijn van Buckingham om de band aan te klagen.

De band was in eerste instantie niet op de hoogte gesteld van de aanklacht, iets wat eigenlijk eerst zou moeten in plaats van naar de media stappen, zegt een woordvoerder in een reactie tegen Rolling Stone.

"Het is onmogelijk voor de band om te reageren op een aanklacht die ze nog niet hebben gezien", aldus de woordvoerder. "Het is gebruikelijk dat eerste alle partijen worden ingelicht, iets wat meneer Buckingham noch zijn advocaat heeft gedaan. Je kan je daardoor afvragen wat zijn werkelijke beweegredenen zijn."

Inmiddels heeft Fleetwood Mac de aanklacht ingezien en een verklaring uitgebracht. "We wijzen alle beschuldigingen die in de aanklacht van Buckingham staan van de hand. We zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet", meldt de band die een bekende advocaat in de armen heeft genomen. De betreffende jurist Dan Petrocelli behartigde eerder de belangen van The Eagles, in de zaak tegen de ontslagen Don Felder in 2001.

Donderdag werd bekend dat de ontslagen Buckingham compensatie eist voor de gemiste inkomsten van een tournee die de band voor dit jaar gepland had staan. Volgens zijn advocaten kan dat bedrag oplopen tot ruim 14 miljoen dollar.

Eerder dit jaar maakte Fleetwood Mac bekend zonder Buckingham verder te gaan omdat hij liever solo verder zou willen. De gitarist wilde de tournee naar eigen zeggen alleen uitstellen.