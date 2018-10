De Britse prinses Eugenie geeft vrijdagmiddag haar jawoord aan wijnhandelaar Jack Brooksbank. Onder anderen prins William, prins Harry, Kate Middleton en Meghan Markle zijn bij het huwelijk aanwezig.

De 28-jarige Eugenie is de dochter van prins Andrew, de broer van prins Charles. Ze is negende in lijn van de troonopvolging.

Voor de plechtigheid zijn achthonderd mensen uitgenodigd en 1.200 overige gasten, net zoals bij het huwelijk van Harry en Meghan. De laatstgenoemde groep mag niet in de kapel van de St. George Chapel van Windsor Castle zitten, maar volgt de dienst op grote tv-schermen elders in het kasteel.

Onder de genodigden zijn veel beroemdheden zoals topmodel Naomi Campbell, actrice Cara Delevingne, Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field en komiek Steven Fry en zijn echtgenoot Elliott Spencer. Ook actrice Demi Moore, zanger James Blunt en prins Harry's ex-vriendinnen Chelsy Davy en Ellie Goulding zijn tijdens de trouwerij van de partij.

Prinses wordt weggegeven door prins Andrew

Tijdens de ceremonie zong Andrea Bocelli Ave Maria voor het bruidspaar. Eugenie wordt weggeven door prins Andrew, haar vader, en heeft haar achterneefje- en nichtje George en Charlotte als bruidsjonker- en meisje. Zij zijn de kinderen van prins William en Kate Middleton. De bloemen die tijdens de bruiloft te zien zijn, zijn aangeleverd door de Nederlandse bloemsierkunstenaar Rob van Helden.

Om 9.30 uur kwamen de eerste gasten binnen op dezelfde locatie als prins Harry en Meghan Markle trouwden, maar de bruid kwam zelf pas om 11.55 uur aan. Vijf minuten later begon de ceremonie. Na de plechtigheid heeft het kersverse paar een tocht met een koets gemaakt langs het toegestroomde publiek.

Het huwelijk is al langer onderwerp van geruchten. Eugenie zou het niet goed kunnen vinden met de nieuwe echtgenote van prins Harry en zou er alles aan doen hun huwelijk te overtreffen. Zo zijn er 150 mensen meer uitgenodigd dan bij de bruiloft van Harry en Markle, zijn er optredens van Robbie Williams, Andrea Bocelli en Ed Sheeran en zou het feest dat zondag wordt gevierd, aangekleed zijn met kermisattracties.

Eugenie maakt statement met bruidsjurk

De jurk van Eugenie is gemaakt door het ontwerpersduo Peter Pilotto & Christopher De Vos. Volgens het Britse Koninklijk Huis heeft de bruid zelf ook hard meegewerkt aan haar jurk en ideeën aangedragen. De tiara heeft ze van haar grootmoeder, Queen Elizabeth II geleend en opvallend genoeg draagt de bruid geen sluier. Ook bevat de jurk symbolen uit Schotland, York en Ierland.

Opvallend aan de jurk is de blote rug, waardoor Eugenies littekens goed te zien zijn. De prinses heeft scoliose, waardoor haar ruggengraat krom is. De prinses werd hieraan geopereerd toen ze twaalf jaar was. Sindsdien heeft ze metalen staven in haar rug en zichtbare littekens.

Toen nog niet bekend was hoe de jurk eruit zou zien, zei Eugenie dat ze een statement wilde maken en zou laten zien dat je met littekens ook mooi bent.

Geldnood door twee huwelijken

De kosten van de bruiloft lopen flink op, onder andere door de strenge beveiliging die nodig is om de veiligheid van gasten als prins Charles, prins William en Kate Middleton te verzekeren. De politie van Windsor heeft dan ook al melding gemaakt in geldnood te zitten door de twee huwelijken die dit jaar hebben plaatsgevonden.

Dat zorgt voor veel kritiek binnen het Britse volk: de politie heeft gevraagd om financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken, tot ontsteltenis van burgers en politici.